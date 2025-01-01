Mitsubishi представила новый трехрядный кроссовер, но это не Pajero

Как отмечает Carscoops, по словам Mitsubishi, совершенно новый Destinator, представленный в Индонезии, - это трехрядный внедорожник, разработанный для семейного отдыха и созданный для работы в различных дорожных условиях. Он основан на переднеприводной платформе, лежащей в основе меньшего Xforce, однако использует больший 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 163 л.с. и 250 Нм крутящего момента.

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Неэлектрифицированный силовой агрегат сочетается исключительно с вариаторной коробкой передач CVT. Однако, водителю предлагаются 5 режимов движения и большой дорожный просвет, что делают Destinator пригодным для неровных дорог. Внешне Destinator остается верным дизайну концепта Mitsubishi DST, но имеет несколько иные бамперы, фары, обычные зеркала и 18-дюймовые диски.

Что касается размеров, то длина Destinator составляет 4680 мм, а колесная база - 2815 мм. Он немного короче Mitsubishi Outlander, но предлагает на 110 мм длиннее колесную базу и как следствие – больше пространства в салоне. Интерьер новинки отличается классическим трехрядным расположением сидений и 12,3-дюймовый информационно-развлекательным дисплеем в паре с 8-дюймовой цифровой панелью приборов.

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Доступные функции включают премиальную аудиосистему Yamaha, атмосферное освещение, панорамный люк и полный набор передовых систем помощи водителю. Публичный дебют новый Mitsubishi Destinator на Международном автосалоне Gaikindo Indonesia 23 июля.