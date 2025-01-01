Mitsubishi представила новий трирядний кросовер, але це не Pajero

Як зазначає Carscoops, за словами Mitsubishi, абсолютно новий Destinator, представлений в Індонезії, — це трирядний позашляховик, розроблений для сімейного відпочинку та створений для роботи в різних дорожніх умовах. Він заснований на передньопривідній платформі, що лежить в основі меншого Xforce, проте використовує більший 1,5-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 163 к.с. та 250 Нм крутного моменту.

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Неелектрифікований силовий агрегат поєднується виключно з варіаторною коробкою передач CVT. Однак, водію пропонуються 5 режимів руху та великий дорожній просвіт, що роблять Destinator придатним для нерівних доріг. Зовні Destinator залишається вірним дизайну концепту Mitsubishi DST, але має дещо інакші бампери, фари, звичайні дзеркала й 18-дюймові диски.

Що стосується розмірів, то довжина Destinator становить 4680 мм, а колісна база — 2815 мм. Він трохи коротший за Mitsubishi Outlander, але пропонує на 110 мм довшу колісну базу і як наслідок – більше простору в салоні. Інтер’єр новинки вирізняється класичним трирядним розташуванням сидінь та 12,3-дюймовий інформаційно-розважальним дисплеєм в парі з 8-дюймовою цифровою панеллю приладів.

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Доступні функції включають преміальну аудіосистему Yamaha, атмосферне освітлення, панорамний люк та повний набір передових систем допомоги водієві. Публічний дебют новий Mitsubishi Destinator на Міжнародному автосалоні Gaikindo Indonesia 23 липня.