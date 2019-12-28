Первая очередь Шулявского путепровода в Киеве соединила улицы Гетьмана и Довженко и должна разгрузить проспект Победы от пробок.

Мэр Киева Виталий Кличко 28 декабря в 13 часов открыл движение по Шулявскому путепроводу. Это первая очередь проекта, которая соединила улицы Гетьмана и Довженко и проходит над проспектом Победы. В течение следующих полгода здесь должны сделать съезды на проспект Победы, в том числе после демонтажа одного из цехов бывшего завода Большевик.

Первым проехал по путепроводу мэр Киева Виталий Кличко на квадроцикле в костюме Санта-Клауса. Хотя движение на квадроциклах по дорогам общего пользования запрещено.

Он также пообещал в 2020 году запустить движение Подольско-Воскресенским мостом, который уже много лет стоит недостроенным.

Движение автобусов №27Тр, 155, 550 будет восстановлено через путепровод. Светофоры на проспекте Победы отключены.

Напомним, что Шулявский мост в процессе строительства подорожал на 75%.