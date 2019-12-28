Перша черга Шулявського шляхопроводу в Києві з'єднала вулиці Гетьмана та Довженка і має розвантажити проспект Перемоги від заторів.

Мер Києва Віталій Кличко 28 грудня о 13 годині відкрив рух Шулявським шляхопроводом. Це перша черга проекту, яка з'єднала вулиці Гетьмана та Довженка і проходить над проспектом Перемоги. Протягом наступних півроку тут мають зробити з'їзди на проспект Перемоги, в тому числі після демонтажу одного з цехів колишнього заводу Більшовик.

Першим проїхав по шляхопроводу мер Києва Віталій Кличко на квадроциклі в костюмі Санта-Клауса. Хоча рух на квадроциклах дорогами загального користування заборонений.

Він також пообіцяв у 2020 році запустити рух Подольсько-Воскресенським мостом, якив вже багато років стоїть недобудованим.

Рух автобусів №27Тр, 155, 550 буде відновлено через шляхопровід. Світлофори на проспекті Перемоги відключені.

Нагадаємо, що Шулявський міст в процесі будівництва подорожчав на 75%.