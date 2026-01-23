Укр
Зачем на фронт передали два десятка "течиков"

Фонд целевой помощи в сфере логистики MK Foundation передал в автопарки Сил обороны 22 автомобиля, которые в войсках именуют "течиками".
22 машины отправлены в войска 22 января по случаю Дня Соборности - Auto24

ФОТО: Фонд МК|

Volkswagen Transporter здесь в версиях не только Т4, но и более поздних пятых и шестых моделей

Нынешний транспортный транш MK Foundation приурочил ко Дню Соборности. Как говорится в описании на ФБ-странице организации, все машины распределены в соответствии с запросами и потребностями воинских частей.

"Машины уже отправились туда, где потребность в транспорте особенно острая. В основном это Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая область и Запорожское направление", – говорится в сообщении.

Бусы универсального использования

Прежде всего, это машины военной логистики во фронтовой и прифронтовой зонах. "Течики" успешно используются для подвоза боеприпасов, воды, продуктов, медикаментов.

Это также незаменимый транспорт для эвакуации, разминирования, перевозки оборудования для подразделений БПЛА, а также для выполнения при необходимости боевых задач.

22 автомобиля Volkswagen Transporter Т-серии отправились в войска 22 января. Фото: MK Foundation

Машины получили:

  • 20-я бригада оперативного назначения НГУ "Любарт";
  • 49-я отдельная бригада разграждения Сил поддержки ВСУ;
  • ОЗ БССП "Тайфун";
  • 105-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ;
  • 73-я морской центр СпП им кошевого атамана Антона Головатого;
  • 1-я отдельная дорожно-восстановительная бригада им. князя Льва Госспецтрансслужбы;
  • 808-я Днестровская отдельная бригада поддержки;
  • 48-я инженерная Каменец-Подольская бригада 48-я инженерная Каменец-Подольская бригада;
  • 421-й отдельный батальон беспилотных систем "Сапсан";
  • 129-я отдельная тяжелая механизированная бригада;
  • 210-й отдельный штурмовой полк
  • и другие.

Образовано собственное название – "течик"

Обобщенное название происходит от модели микроавтобусов Volkswagen Transporter Т-серии, начиная от T4 – "течик".

Несмотря на то, что в траншах помощи появились версии T5, T6 следующих поколений, термин "течик" прижился и стал в войсках неофициальным собственным названием бусов.

