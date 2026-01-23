Зачем на фронт передали два десятка "течиков"

ФОТО: Фонд МК|
Volkswagen Transporter здесь в версиях не только Т4, но и более поздних пятых и шестых моделей
Нынешний транспортный транш MK Foundation приурочил ко Дню Соборности. Как говорится в описании на ФБ-странице организации, все машины распределены в соответствии с запросами и потребностями воинских частей.
"Машины уже отправились туда, где потребность в транспорте особенно острая. В основном это Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая область и Запорожское направление", – говорится в сообщении.
Бусы универсального использования
Прежде всего, это машины военной логистики во фронтовой и прифронтовой зонах. "Течики" успешно используются для подвоза боеприпасов, воды, продуктов, медикаментов.
Это также незаменимый транспорт для эвакуации, разминирования, перевозки оборудования для подразделений БПЛА, а также для выполнения при необходимости боевых задач.
22 автомобиля Volkswagen Transporter Т-серии отправились в войска 22 января. Фото: MK Foundation
Машины получили:
- 20-я бригада оперативного назначения НГУ "Любарт";
- 49-я отдельная бригада разграждения Сил поддержки ВСУ;
- ОЗ БССП "Тайфун";
- 105-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ;
- 73-я морской центр СпП им кошевого атамана Антона Головатого;
- 1-я отдельная дорожно-восстановительная бригада им. князя Льва Госспецтрансслужбы;
- 808-я Днестровская отдельная бригада поддержки;
- 48-я инженерная Каменец-Подольская бригада 48-я инженерная Каменец-Подольская бригада;
- 421-й отдельный батальон беспилотных систем "Сапсан";
- 129-я отдельная тяжелая механизированная бригада;
- 210-й отдельный штурмовой полк
- и другие.
Образовано собственное название – "течик"
Обобщенное название происходит от модели микроавтобусов Volkswagen Transporter Т-серии, начиная от T4 – "течик".
Несмотря на то, что в траншах помощи появились версии T5, T6 следующих поколений, термин "течик" прижился и стал в войсках неофициальным собственным названием бусов.