Фронтовой спрос на "течики" не меньше бронетехники

Из почти 2000 поставленных в войска автомобилей за время войны 1846 машин были именно такой серии немецкого производителя. Кроме бусов, передано 30 карет скорой медицинской помощи, пять пожарных грузовиков и семь единиц спецтехники.

На авторынках Европы волонтерами MK Foundation закупаются "Транспортеры" VW разных моделей. Берут пассажирские версии, грузовые фургоны, бортовые "течики" с двухрядными кабинами, в разной высоте и длине. В Украине эти машины доводятся до необходимого технического состояния за счет купленных запчастей и машин-доноров.

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При необходимости выполняются сварочные работы, меняется электропроводка, жидкости, шины. На последнем этапе технику красят в "корпоративный" цвет. На кузове перед отправкой набивают традиционные трафареты Foundation, Stalker 2 и других партнеров. Надписи на темном фоне становятся элементом камуфляжа.

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Техника в последнее время отправляется не массивными размашистыми партиями, а небольшими. Только вчера, 30 января, транспортный транш из семи бусов пополнили автопарки четырех воинских частей, подразделения которых больше всего нуждались в технике. За несколько дней до этого три части получили девять машин – по три каждая.

Вчерашний пакет помощи:

38-я отдельная бригада морской пехоты получила два буса для задач на Покровском направлении. Один передали подразделению связи, а другой будут использовать для перевозки наземных беспилотных систем. Эти дроны имеют разное назначение: от минирования и разминирования до эвакуации раненых и транспортировки грузов.

144-я отдельная пехотная бригада держит границу на Черниговщине, где ситуация все усложняется: возросла активность ДРГ и количество обстрелов. Теперь в выполнении боевых задач военным будут помогать два надежных буса.

106 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ и 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ получили три знаменитые серые "течики". Две машины отправились на Сумщину, еще одна - на Запорожское направление.

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Перед этим бусы получили бойцы 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ, 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого и воинской части А4933.