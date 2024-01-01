Фронтовий попит на "течики" не менший від бронетехніки

З майже 2000 поставлених у війська автомобілів за час війни 1846 машин були саме такої серії німецького виробника. Окрім бусів, передано 30 карет швидкої медичної допомоги, п’ять пожежних вантажівок та сім одиниць спецтехніки..

На авторинках Європи волонтерами MK Foundation закуповуються "Транспортери" VW різних моделей. Беруть пасажирські версії, вантажні фургони, бортові "течики" з дворядними кабінами, в різній висоті та довжині. В Україні ці машини доводяться до необхідного технічного стану за рахунок куплених запчастин та машин-донорів.

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При потребі виконуються зварювальні роботи, міняється електропроводка, рідини, шини. На останньому етапі техніку фарбують в "корпоративний" колір. На кузові перед відправлення набивають традиційні трафарети Foundation, Stalker 2 та інших партнерів. Написи на темному тлі стають елементом камуфляжу.

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Техніка останнім часом відправляється не масивними разючими партіями, а невеличкими. Тільки вчора, 30 січня, транспортний транш з семи бусів поповнили автопарки чотирьох військових частин, підрозділи яких найбільше потребували техніки. За кілька днів до цього три частини отримали дев'ять машин – по три кожна.

Вчорашній пакет допомоги:

38-а окрема бригада морської піхоти отримала два буси для завдань на Покровському напрямку. Один передали підрозділу зв’язку, а інший використовуватимуть для перевезення наземних безпілотних систем. Ці дрони мають різне призначення: від мінування та розмінування до евакуації поранених і транспортування вантажів.

144-а окрема піхотна бригада тримає кордон на Чернігівщині, де ситуація дедалі ускладнюється: зросла активність ДРГ і кількість обстрілів. Тепер у виконанні бойових завдань військовим допомагатимуть два надійні буси.

106 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ та 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ отримали три знамениті сірі «течики». Дві автівки вирушили на Сумщину, ще одна — на Запорізький напрямок.

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Перед цим буси отримали бійці 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, 14-ї окремої механізована бригада ім. князя Романа Великого та військової частини А4933.