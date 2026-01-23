Для чого на фронт передали два десятка "течиків"

ФОТО: MK Foundation|
Volkswagen Transporter тут в версіях не тільки Т4, але й більш пізніших п'ятих та шостих моделей
Нинішній транспортний транш MK Foundation приурочив до Дня Соборності. Як йдеться в описі на ФБ-сторінці організації, усі машини розподілено відповідно за запитами та потребами військових частин.
"Автівки вже вирушили туди, де потреба в транспорті особливо гостра. В основному це Сумщина, Харківщину, Дніпропетровщина, Донеччина та Запорізький напрямок", – йдеться у повідомленні..
Буси універсального використання
Насамперед це машини воєнної логістики у фронтовій та прифронтовій зонах. "Течики" успішно використовуються для підвезення боєприпасів, води, харчів, медикаментів.
Це також незамінний транспорт для евакуації, розмінування, перевезення обладнання для підрозділів БПЛА, а також для виконання при потребі бойових завдань.
22 автівки Volkswagen Transporter Т-серії відправилися у війська 22 січня. Фото: MK Foundation
Автівки отримали:
- 20-та бригада оперативного призначення НГУ "Любарт";
- 49-а окрема бригада розгородження Сил підтримки ЗСУ;
- ОЗ БССП "Тайфун";
- 105-а окрема бригада територіальної оборони ЗСУ;
- 73-я морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого;
- 1-а окрема шляхо-відновлювальна бригада ім. князя Лева Держспецтрансслужби;
- 808-а Дністровська окрема бригада підтримки;
- 48-а інженерна Кам'янець-Подільська бригада;
- 421-й окремий батальйон безпілотних систем "Сапсан";
- 129-а окрема важка механізована бригада;
- 210-й окремий штурмовий полк
- та інші.
Чому "течик"
Узагальнена назва походить від моделі мікроавтобусів Volkswagen Transporter Т-серії, починаючи від T4 – "течик".
Попри те, що в траншах допомоги з'явилися версії T5, T6 наступних поколінь, термін "течик" прижився і став у військах неофіційною власною назвою бусів.