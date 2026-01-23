Для чого на фронт передали два десятка "течиків"

Нинішній транспортний транш MK Foundation приурочив до Дня Соборності. Як йдеться в описі на ФБ-сторінці організації, усі машини розподілено відповідно за запитами та потребами військових частин.

"Автівки вже вирушили туди, де потреба в транспорті особливо гостра. В основному це Сумщина, Харківщину, Дніпропетровщина, Донеччина та Запорізький напрямок", – йдеться у повідомленні..

Буси універсального використання

Насамперед це машини воєнної логістики у фронтовій та прифронтовій зонах. "Течики" успішно використовуються для підвезення боєприпасів, води, харчів, медикаментів.

Це також незамінний транспорт для евакуації, розмінування, перевезення обладнання для підрозділів БПЛА, а також для виконання при потребі бойових завдань.

22 автівки Volkswagen Transporter Т-серії відправилися у війська 22 січня. Фото: MK Foundation

Автівки отримали:

20-та бригада оперативного призначення НГУ "Любарт";

49-а окрема бригада розгородження Сил підтримки ЗСУ;

ОЗ БССП "Тайфун";

105-а окрема бригада територіальної оборони ЗСУ;

73-я морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого;

1-а окрема шляхо-відновлювальна бригада ім. князя Лева Держспецтрансслужби;

808-а Дністровська окрема бригада підтримки;

48-а інженерна Кам'янець-Подільська бригада;

421-й окремий батальйон безпілотних систем "Сапсан";

129-а окрема важка механізована бригада;

210-й окремий штурмовий полк

та інші.

Чому "течик"

Узагальнена назва походить від моделі мікроавтобусів Volkswagen Transporter Т-серії, починаючи від T4 – "течик".

Попри те, що в траншах допомоги з'явилися версії T5, T6 наступних поколінь, термін "течик" прижився і став у військах неофіційною власною назвою бусів.