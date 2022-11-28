Это уже второй случай, когда такой автомобиль спасает жизнь наших защитников.

Общественный деятель Юрий Бирюков обнародовал фотографии, на которых зафиксирован бронеавтомобиль MLS Shield после обстрела вражескими "Градами". Машина лежит на боку, имеет простреленные колеса, поврежденные окна, броню и множество важных узлов и агрегатов. Однако с главной своей задачей – сохранением экипажа – он справился.

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По словам Бирюкова, эта машина имела позывной "Росомаха". Несколько дней назад она портила под обстрел вражеских "Градов". Что творилось вокруг, можно представить за фото окружающего ландшафта – был настоящий ад. "Огненный ад и понимание своей полной уязвимости", – описывает Юрий. Однако все семеро украинцев воинов, находившихся в это время в кабине MLS Shield, остались в живых.

Две недели назад стало известно об аналогичном случае с подобным автомобилем с позывным "Веном". Тогда в него попала мина. Экипаж остался целым. Это доказывает продуманную конструкцию бронеавтомобиля MLS Shield.

Эти автомобили были приобретены волонтерами на средства ОО "Дело громад" и Петра Порошенко.