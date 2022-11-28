Це вже другий випадок, коли такий автомобіль рятує життя наших захисників.

Громадський діяч Юрій Бірюков оприлюднив світлини, на яких зафіксований бронеавтомобіль MLS Shield після обстрілу ворожими “Градами”. Машина лежить на боку, має прострілені колеса, пошкоджені вікна, броню та багато важливих вузлів та агрегатів. Однак з головним своїм завданням – збереженням екіпажу – він впорався.

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За словами Бірюкова, ця машина мала позивний "Росомаха". Кілька днів тому вона портапила під обстріл ворожих “Градів”. Що творилося навколо, можна уявити за фото навколишнього ландшафту – було справжнє пекло. “Вогняне пекло та розуміння своєї повної вразливості”, – описує Юрій. Однак всі семеро українців воїнів, які в цей час перебували в кабіні MLS Shield, залишились живими.

Два тижні тому стало відомо про аналогічний випадок з подібним автомобілем з позивним “Веном”, Тоді в нього потрапила міна. Екіпаж залишився цілим. Це доводить продуману конструкцію бронеавтомобіля MLS Shield.

Ці автомобілі було придбані волонтерами на кошти ГО “Справа громад” та Петра Порошенка.