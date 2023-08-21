Передвижные филиалы сервисных центров МВД практически во всех регионах Украины получили признание: не у каждого владельца транспортного средства есть время и возможность добраться до регионального офиса.

Работа выездной бригады специалистов ничем не отличается от офисной. Единственное отличие в том, что нужно утром выезжать в бывший райцентр или в большой поселок. Так что у них прием посетителей начинается на час-два позже.

Работа ведется по составленным графикам и разработанным маршрутам. Об этом сообщается на региональных сайтах сервисных центров. Кроме этого, ведется информационная работа непосредственно в громадах – старостаты сообщают о визите, времени работы мобильного СЦ на своих страницах в соцсети и даже проводят предварительную запись в очередь тех, кто намерен воспользоваться услугами выездной бригады.

Читайте также В Одессе открылся сервисный центр МВД

Большое значение такие передвижные филиалы сервисных центров МВД приобрели на деоккупированных территориях. Скажем, за три месяца для жителей Великой Александровки Херсонской области проведено 176 регистрационных операций с транспортными средствами и осуществлен обмен или восстановление 241 национального водительского удостоверения. Работа продолжается и по другим общинам.

Каждый мобильный офис сервисного центра МВД имеет два рабочих места для специалистов, предоставляющих услуги посетителям сразу в два окна. Фото: ГСЦ МВД Украины

На карте Одесщины сервисный центр имеет восемь основных маршрутов, самые отдаленные из которых в Кодыме и Рени, куда расстояние на автодороге 276 и 304 километра соотве́тственно. Поэтому жителям этих городов и близлежащих сел уже не нужно тратить столько времени на дорогу в Одессу, тратить деньги на горючее или билеты на автобус, чтобы зарегистрировать или перерегистрировать ТС, внести изменения в документы, обменять права или получить другую услугу.

Есть и короткие маршруты. Например, город Южный почти рядом с Одессой в полусотне километров. Поскольку это густонаселенный припортовый регион, то и сюда запланированы выезды. В нынешнюю пятницу специалисты выездной бригады СЦ принимали посетителей на проспекте Григоровского десанта с 10 утра до 15:00 дня.

Читайте также Теперь можно заказать цифровое водительское удостоверение

Очередной выезд такого мобильного центра будет в нынешнюю пятницу в поселок Любашевка, что примерно на полпути между Одессой и Уманью. Там местная громада уже занимается информационной работой.

Вообще прошлая неделя была у работников региональных СЦ МВД Украины достаточно активной. В четверг микроавтобус со специалистами Ровенского сервисного центра побывал в Демидовке. Львовские администраторы регионального центра три дня назад вели приём посетителей в городе Каменка-Бугская. Есть и другие примеры.

Список услуг мобильных центров:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения.

Нынешняя неделя также будет насыщенной. Например, у работников регионального сервисного центра Кировоградской области самый большой по Украине объем – запланировано три выезда. Они будут предоставлять услуги жителям громад в Новоукраинке, Светловодске, Долинске.