Пересувні філіали сервісних центрів МВС практично у всіх регіонах України здобули визнання: не у кожного власника транспортного засобу є час і можливість добратися до регіонального офісу.

Робота виїзної бригади спеціалістів нічим не відрізняється від офісної. Єдина відмінність у тому, що потрібно вранці виїздити у колишній райцентр чи велике містечко. Отож у них прийом відвідувачів розпочинається на годину-дві пізніше.

Робота ведеться за наперед складеними графіками та маршрутами. Про це заздалегідь повідомляється на регіональних сайтах сервісних центрів. Окрім цього, ведеться інформаційна робота безпосередньо у громадах – місцева влада повідомляє про візит, час роботи мобільного СЦ на своїх сторінках та групах в соцмережі і навіть проводить попередній запис у чергу тих, хто має намір скористатися послугами виїзної бригади.

Читайте також В Одесі відкрився сервісний центр МВС

Великого значення такі пересувні філіали сервісних центрів МВС набули на деокупованих територіях. Скажімо, за три місяці для жителів Великої Олександрівки Херсонської області проведено 176 реєстраційних операцій з транспортними засобами та здійснено обмін чи відновлення 241 національного посвідчення водія. Робота продовжується й у інших громадах.

Кожен мобільний офіс сервісного центру МВС має два робочі місця для спеціалістів, які надають послуги відвідувачам відразу у два вікна. Фото: ГСЦ МВС України

На карті Одещини сервісний центр має вісім основних маршрутів, найвіддаленіші з яких у Кодимі та Рені, куди відстань автодорогою 276 і 304 кілометри відповідно. Отож, жителям цих міст та довколишніх сіл уже не потрібно гаяти стільки часу на дорогу до Одеси, витрачати гроші на пальне чи квиток на автобус, щоб зареєструвати або перереєструвати ТЗ, внести зміни у документи, обміняти права чи отримати іншу послугу.

Є й короткі маршрути. Наприклад, місто Південне майже поряд з Одесою за півсотні кілометрів. Оскільки це густонаселений припортовий регіон, то й сюди заплановані виїзди. Нинішньої п’ятниці спеціалісти виїзної бригади СЦ приймали відвідувачів на проспекті Григорівського десанту з 10-ї ранку до 15 дня.

Читайте також Відтепер можна замовити цифрове посвідчення водія

Черговий виїзд такого мобільного центру буде нинішньої п’ятниці в селище Любашівка, що приблизно напівдорозі між Одесою та Уманню.

Взагалі минулий тиждень був у працівників регіональних СЦ МВС України доволі активним. У четвер мікроавтобус зі спеціалістами Рівненського сервісного центру побував у Демидівці. Львівські адміністратори регіонального центру три дні тому вели прийом відвідувачів у місті Кам’янка-Бузька.

Перелік послуг мобільних центрів:

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

заміна посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія.

Нинішній тиждень також буде насиченим. Скажімо, у працівників регіонального сервісного центру Кіровоградської області найбільший по Україні обсяг – заплановано три виїзди. Вони надаватимуть послуги жителям громад у містах Новоукраїнка, Світловодськ, Долинська.