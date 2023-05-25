Зроблено ще один революційний крок у цифровізації документів.
В Україні вже можна замовити і отримати Е-посвідчення водія. Це такий цифровий документ, у якого немає фізичного відповідника.
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Такий електронний документ можна:
- оформити у сервісному центрі МВС, відмовившись від пластику
або
- замовити при обміні через застосунок Дія
- замовити при обміні через Електронний кабінет водія.
Орієнтовна вартість послуги оформлення — 26 грн.