Зроблено ще один революційний крок у цифровізації документів.

В Україні вже можна замовити і отримати Е-посвідчення водія. Це такий цифровий документ, у якого немає фізичного відповідника.

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Такий електронний документ можна:

оформити у сервісному центрі МВС, відмовившись від пластику

або

замовити при обміні через застосунок Дія

замовити при обміні через Електронний кабінет водія.

Орієнтовна вартість послуги оформлення — 26 грн.