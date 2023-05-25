Сделан еще один революционный шаг в цифровизации документов.
В Украине уже можно заказать и получить Е-удостоверение водителя. Это такой цифровой документ, у которого нет физического соответствия.
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Такой электронный документ можно:
- оформить в сервисном центре МВД, отказавшись от пластика
или
- заказать при обмене через приложение
- заказать при обмене через электронный кабинет водителя.
Ориентировочная стоимость услуги оформления – 26 грн.