Заказать пластиковое водительское удостоверение можно в приложении Дію. Забирать готовый документ нужно в сервисном центре МВД.

Услуга доступна как для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, так и для тех, кто потерял или повредил документ, сменил фамилию или просто хочет выбросить пластик и пользоваться цифровым документом, всегда под рукой.

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Всё очень просто. Подаете заявление в приложении, а затем забираете удостоверение в сервисном центре МВД. Или вообще отказываетесь от пластикового документа и оставляете только цифровой. Ведь в Украине первыми в мире приравняли пластиковое водительское удостоверение к электронному.

Подайте заявление о замене в Дію и оплатите в течение 10 мин, иначе оно аннулируется. Далее ждите приглашения в сервисный центр МВД или push-уведомления от Дію о готовности цифрового документа. Чтобы услуга работала, не забудьте обновить приложение.

