Замовити пластикове посвідчення водія можна у додатку Дія. Забирати готовий документ потрібно буде в сервісному центрі МВС.

Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою.

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Все дуже просто. Подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі МВС. Чи взагалі відмовляєтеся від пластикового документа та залишаєте лише цифровий. Адже в Україні першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного.

Подайте заяву про заміну в Дії та оплатіть протягом 10 хв, інакше вона анулюється. Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від Дії про готовність цифрового документа. Щоб послуга працювала — не забудьте оновити застосунок.

