Четыре укомплектованных спецавтомобиля для бытового обслуживания населения и предоставления ремонтных услуг пришли в общины Черниговской области от правительства Канады по программе ООН.

Оборудованные автофургоны Fiat получили Коропская, Нежинская и Михайло-Коцюбинская громады. Спецтранспорт также пришел в Черниговский областной центр социальных служб. Благодаря такой технике, социальные услуги смогут оперативно получить маломобильные и уязвимые категории населения.

"Эти автомобили будут использоваться для предоставления услуг социальными работниками. Важно, что такая помощь будет предоставляться как жителям, проживающим в области, так и людям, которые планируют вернуться ", – отметила во время официальной передачи техники руководитель отдела международной помощи посольства Канады в Украине Эшли Малруни.

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Здесь не только услуги передвижной парикмахерской, но и электрика, сантехника других специалистов. В комплекте фургонов есть садово-шанцевый инвентарь, электроинструменты, генераторные станции, которые можно использовать даже при аварийно-спасательных работах.

Торжественный церемониал передачи техники общинам Черниговщины. Фото: Черниговская ОВА

"ПРООН будет продолжать оказывать поддержку и работать не только на национальном уровне, но и на уровне общин, где предоставляются административные и социальные услуги. Восстанавливаться должна не только пострадавшая инфраструктура, но и человеческий потенциал, социальный компонент не останется без внимания в такое сложное время", – сказал заместитель постоянного представителя ПРООН в Украине Христофорос Политис.

Напомним, при поддержке ПРООН и Канады в составе этой организации ранее получены кареты скорой медицинской помощи, медицинское оборудование и т.д.