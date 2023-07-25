Чотири укомплектовані спецавтомобілі для побутового обслуговування населення та надання ремонтних послуг прийшли в громади Чернігівської області від уряду Канади за програмою ООН.

Обладнані автофургони Fiat отримали Коропська, Ніжинська та Михайло-Коцюбинська громади. Спецтранспорт у своєму розпорядженні також має Чернігівський обласний центр соціальних служб. Завдяки такому транспорту соціальні послуги зможуть оперативно отримати маломобільні та вразливі категорії населення.

"Ці автомобілі будуть використовуватися для надання послуг соціальними працівниками. Важливо, що така допомога надаватиметься як жителям, які проживають в області, так і людям, які планують повернутися", – зазначила під час офіційної передачі техніки керівниця відділу міжнародної допомоги посольства Канади в Україні Ешлі Малруні.

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Тут не лише послуги пересувної перукарні, але й електрика, сантехніка інших спеціалістів. У комплекті фургонів є садово-шанцевий інвентар, електроінструменти, генераторні станції, які можна використати навіть при аварійно-рятувальних роботах.

Урочистий церемоніал передачі техніки громадам Чернігівщини. Фото: Чернігівська ОВА

"ПРООН буде продовжувати надавати підтримку і працювати не тільки на національному рівні, а й на рівні громад, де надаються адміністративні та соціальні послуги. Відновлюватися має не тільки інфраструктура, що постраждала, а й людський потенціал, соціальний компонент не залишається поза увагою у такий складний час", – сказав заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс.

Нагадаємо, за підтримки ПРООН та Канади у складі цієї організації рівніше отримано карети швидкої медичної допомоги, медичне обладнання тощо.