Британское подразделение Toyota привлекло к необычному проекту мастеров компании Bramble Energy Limited, которая специализируется на создании миниатюрных водородных установок и моделей производителя Tamiya.

Радиоуправляемые модели имеют тот же недостаток, что и обычные транспортные средства с двигателями – время от времени им требуется остановка для заправки жидким горючим, замены или зарядки аккумуляторов. Но даже в мире масштабных моделей теперь есть решение для быстрой заправки электрокар с водородной силовой установкой.

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Недавно настоящий Toyota Mirai установил рекорд по пробегу на одном заряде, преодолев расстояние, пока недостижимое для обычных батарейных электромобилей. Миниатюрная версия водородного электрокара в масштабе 1:10 рекордами дальности пробега похвастаться не может, но самим своим существованием раздвигает рамки обычного. Два небольших резервуара для водорода, похожие на батарейки типа АА, установленные с обеих сторон платы, питают водородный коллектор спереди.

Tamiya выделила для этого экспериментального проекта шасси с полным приводом ТТ-02. К сожалению Toyota не предлагает информации о двигателе или скорости мини-Mirai, но выходная мощность указана на уровне 20 Вт. Toyota утверждает, что этого достаточно для удвоения нормального рабочего диапазона, по сравнению с обычными аккумуляторами на этом шасси.

Для демонстрации масштабной модели в действии, ее отправили в миниатюрную деревню The Model Village. Диорама размещена в отеле городка Бортон-он-Уотер (Bourton-on-the-Water), она в точности воспроизводит именно этот городок.

Зачем строить RC автомобиль на водородном двигателе? По словам Toyota, речь не идет о создании крутой новой игрушки. Скорее, это демонстрация того, как технология водородных топливных элементов может выйти за пределы автомобилей. К сожалению, о выпуске таких радиоуправляемых машинок в серию, речь не идет.