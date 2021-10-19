Британський підрозділ Toyota залучив до незвичайного проєкту майстрів компанії Bramble Energy Limited, яка спеціалізується на створенні мініатюрних водневих установок та виробника моделей Tamiya.

Радіокеровані моделі мають той же недолік, що й звичайні транспортні засоби з двигунами – час від часу їм потрібна зупинка для заправки рідким пальним, заміни або зарядки акумуляторів. Але навіть у світі масштабних моделей тепер є рішення для швидкої заправки – електрокар з водневою силовою установкою.

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Нещодавно справжній Toyota Mirai встановив рекорд з пробігу на одному заряді, подолавши відстань, поки недосяжну для звичайних батарейних електромобілів. Мініатюрна версія водневого електрокара в масштабі 1:10 рекордами дальності пробігу похвалитись не може, але самим своїм існуванням розсуває межі звичайного. Два невеликих резервуари для водню, схожі на батарейки типу АА, встановлені з обох боків плати, живлять водневий колектор спереду.

Tamiya виділила для цього експериментального проєкту шасі з повним приводом ТТ-02. На жаль Toyota не пропонує інформації про двигун або швидкість міні-Mirai, але вихідна потужність вказана на рівні 20 Вт. Toyota стверджує, що цього достатньо для подвоєння нормального робочого діапазону, у порівнянні зі звичайними акумуляторами на цьому шасі.

Для демонстрації масштабної моделі в дії, її відправили у мініатюрне село The Model Village. Діорама розміщена у готелі містечка Бортон-он-Уотер (Bourton-on-the-Water), вона в точності відтворює саме це містечко.

Навіщо будувати RC автомобіль на водневому двигуні? За словами Toyota, мова не йде про створення крутої нової іграшки. Швидше, це демонстрація того, як технологія водневих паливних елементів може вийти за межі автомобілів. На жаль, про випуск таких радіокерованих машинок в серію, мова не йде.