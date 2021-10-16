Група небайдужих підприємців замахнулася на революційний проект – троє мешканців Дніпра заснували стартап, який може пересадити небагатих українців з "Таврій" на доступний електромобіль. Який, власне, все одно залишиться "Таврією".

Старій добрій “Таврії” не дають відійти на спочин: неспокійні громадяни раз по раз створюють на її базі якісь нові модифікації. Цього разу ентузіасти зробили електричну версію ЗАЗівського хетчбека.

Творці Kozak EV подбали про те, щоб переобладнання “Таврії” під їхній комплект було максимально простим

Власне, у цьому немає нічого дивного, перші товарні ЗАЗ-1102 з електроприводом з’явилися ще 1991 року. І відтоді запорізькі виробничники, київські науковці і аматори всього пострадянського простору зробили, певно, більше сотні електро-”Таврій”. Але проект, про який ми розповімо тут, має одну суттєву відмінність від попередніх.

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Важливий нюанс ось у чому. Так, вдалих проектів на сьогодні існує чимало, частина машин успішно експлуатується. Але як кожна глобальна переробка, перетворення кожної бензинової “Таврії” на електричну супроводжується тривалими, іноді багаторічними процесами підгонок, налагоджень, доводок. Дніпровський проект Kozak EV – зовсім інша справа.

На звичайній СТО бензинову “Таврію” перетворюють на електричну протягом одного робочого дня

Творці цього автомобіля спроектували, випробовували та підготували до продажу готовий комплект обладнання, який дозволяє переобладнати бензинову “Таврію” на електричну без будь-яких попередніх переробок та додаткових налагоджень. Більше того, процес переобладнання відбувається протягом одного робочого дня! Це справді дивно, але факт. Алгоритм такий:

З машини знімають силовий агрегат – двигун з коробкою передач, а також паливний бак.

Коробку передач від’єднують від двигуна і через перехідну плиту кріплять її до електродвигуна.

Встановлюють новий силовий агрегат – електродвигун з рідною “таврійською” коробкою передач та вентилятором охолодження – під капот на штатне місце списаного ДВЗ.

Зверху на новий силовий агрегат встановлюють модуль з електронікою

Встановлюють під днищем багажника комплект тягових батарей.

Підключають усі дроти та привід акселератора.

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Основні компоненти комплекту Kozak EV: електродвигун, електронний блок управління, акумулятори (фото нижче)

Зрозуміло, що комплект “електрифікації” підходить не лише власне на “Таврію” ЗАЗ-1102, а й на будь-яку модель на її базі. Вже сьогодні бігають шляхами України хетчбек ЗАЗ-11024, ліфтбек ЗАЗ-1103 “Славута”, та пікап ЗАЗ-110550.

Характеристики електромобіля “Таврія” Kozak EV

Пробіг на одній зарядці 150 км Ємність тягової батареї (базова комплектація) 16 кВт ч Тип двигуна Колекторний постійного струму Потужність двигуна 50 кВт Максимальна швидкість 85 км/год Час зарядки (домашня розетка) 6 годин Ціна комплекту близько $5000

Ще один екземпляр переобладнаної “Таврії”. Із зовнішніх відмінностей – тільки кришка розетки для підключення до мережі 220 В.

Так, швидкість і запас ходу невеликі, але для багатьох потенційних покупців “Таврія” Kozak EV цих показників цілком достатньо. За бажання ємність акумуляторів, схованих під днищем у кормі, можна збільшити, але вже за рахунок простору у багажнику. Проте у наявному вигляді конструкція із невеликою батареєю добра саме тим, що дозволяє помістити весь електросиловий модуль під капотом, причому зробити і швидко і без втручання у конструкцію кузова.

Блок тягових батарей на машинах “таврійського” сімейства вміщується під днищем багажника

Насамкінець треба сказати, що переобладнані в такий спосіб “Таврії” без особливих проблем реєструють у сервісних центрах МВС, вони отримують державні номери та їздять шляхами України.

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