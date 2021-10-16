Группа неравнодушных предпринимателей замахнулась на революционный проект – трое жителей Днепра основали стартап, который может пересадить небогатых украинцев с "Таврий" на доступный электромобиль. Который, собственно, все равно останется "Таврией".

Старой доброй "Таврии" не дают отойти на покой: беспокойные граждане то и дело создают на ее базе какие-то новые модификации. На этот раз энтузиасты сделали электрическую версию ЗАЗовского хэтчбека.

Создатели Kozak EV позаботились о том, чтобы переоборудование "Таврии" под их комплект было максимально простым

Собственно, в этом нет ничего удивительного, первые товарные ЗАЗ-1102 с электроприводом появились еще в 1991 году. И с тех пор запорожские производственники, киевские ученые и любители всего постсоветского пространства сделали, наверное, больше сотни электро-"Таврий". Но проект, о котором мы расскажем здесь, имеет одно существенное отличие от предыдущих.

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Важный нюанс состоит в следующем. Удачных проектов на сегодня существует немало, часть машин успешно эксплуатируется. Но, как и каждая глобальная переработка, преобразование каждой бензиновой "Таврии" на электрическую сопровождается длительными, иногда многолетними процессами подгонок, настроек, доводок. Днепровский проект Kozak EV – совсем другое дело.

На обычной СТО бензиновую "Таврию" превращают в электрическую в течение одного рабочего дня

Создатели этого автомобиля спроектировали, испытали и подготовили к продаже готовый комплект оборудования, который позволяет переоборудовать бензиновую "Таврию" на электрическую без каких-либо предварительных переделок и дополнительных настроек. Более того, процесс переоборудования происходит в течение одного рабочего дня! Это действительно странно, но факт. Алгоритм такой:

Из машины снимают силовой агрегат – двигатель с коробкой передач, а также топливный бак.

Коробку передач отсоединяют от двигателя и через переходную плиту крепят ее к электродвигателю.

Устанавливают новый силовой агрегат – электродвигатель с родной "Таврической" коробкой передач и вентилятором охлаждения – под капот на штатное место списанного ДВС.

Сверху на новый силовой агрегат устанавливают модуль с электроникой.

Устанавливают под днищем багажника комплект тяговых батарей.

Подключают все провода и привод акселератора.

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Основные компоненты комплекта Kozak EV: электродвигатель, электронный блок управления, аккумуляторы (фото ниже)

Понятно, что комплект "электрификации" подходит не только собственно на "Таврию" ЗАЗ-1102, но и на любую модель на ее базе. Уже сегодня бегают по дорогам Украины хэтчбек ЗАЗ-11024, лифтбек ЗАЗ-1103 "Славута", и пикап ЗАЗ-110550.

Характеристики электромобиля “Таврия” Kozak EV

Пробег на одной зарядке 150 км Емкость тяговой батареи (базовая комплектация) 16 кВт ч Тип двигателя Коллекторный постоянного тока Мощность двигателя 50 кВт Максимальная скорость 85 км/ч Время зарядки (домашняя розетка) 6 часов Цена комплекта приблизительно 5 тысяч долларов

Еще один экземпляр переоборудованной "Таврии". Из внешних отличий – только крышка розетки для подключения к сети 220 В.

Скорость и запас хода небольшие, но для многих потенциальных покупателей "Таврия" Kozak EV этих показателей вполне достаточно. При желании емкость аккумуляторов, скрытых под днищем в корме, можно увеличить, но уже за счет пространства в багажнике. Однако в существующем виде конструкция с небольшой батареей хороша именно тем, что позволяет поместить весь электросиловой модуль под капотом, причем сделать быстро и без вмешательства в конструкцию кузова.

Блок тяговых батарей на машинах "Таврического" семейства помещается под днищем багажника

Наконец надо сказать, что переоборудованные таким образом "Таврии" без особых проблем регистрируют в сервисных центрах МВД, они получают государственные номера и ездят путями Украины.

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