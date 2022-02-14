Испанский бренд создал обувь, в которой соединились классические галоши и новомодные "кроксы", приправив это "ароматом" автоспорта.

Модные ботинки Balenciaga Ultra Flat Mules выглядят, как затвердевшие носки, причем волокна карбоновой поверхности лишь усиливают этот эффект. Обувь изготовлена из термопластичного полиуретана, а сверху покрыта карбоном.

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Balenciaga имеет несколько моделей дизайнерской обуви, созданной совместно с Crocs, поэтому имеет определенный опыт работы с пенным резиновым пластиком. Новая модель мужской обуви Balenciaga предлагает максимум стиля для нижних конечностей. Ботинки из термопластичного полиуретана, разработанные Демной Гвасалией, впервые появились на показе модного дома весна/лето 2022 года.

Мужские ботинки Balenciaga Ultra Flat Mules выпускают в пяти размерах от 41 до 45, а приобрести их можно по цене 17 800 гривен, без учета стоимости доставки.

Фото: Balenciaga Ultra Flat Mules / Balenciaga