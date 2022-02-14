Іспанський бренд створив взуття, в якому поєднались класичні калоші та новомодні "крокси", приправивши це "ароматом" автоспорту.

Модні черевики Balenciaga Ultra Flat Mules виглядають, як затверділі шкарпетки, причому волокна карбонової поверхні лиш посилюють цей ефект. Взуття виготовлене з термопластичного поліуретану, а зверху вкрите карбоном.

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Balenciaga має кілька моделей дизайнерського взуття, створеного спільно з Crocs, тому має певний досвід роботи з пінним гумовим пластиком. Нова модель чоловічого взуття Balenciaga пропонує максимум стилю для нижніх кінцівок. Черевики з термопластичного поліуретану, розроблені Демною Гвасалією, вперше з’явилися на показі модного будинку весна/літо 2022 року.

Чоловічі черевики Balenciaga Ultra Flat Mules випускають у п’яти розмірах від 41 до 45, а придбати їх можна за ціною 17 800 гривень, без вартості доставки.

Фото: Balenciaga Ultra Flat Mules / Balenciaga