Німецький автовиробник об’єднався з дизайнером кросівок і художником Елайджою Ратлендом, відомим під псевдонімом Fix My Sole, для створення пари нестандартних кросівок Nike Jordan Air 1.

У 2021 році Mercedes-Benz "вийшов на вулиці" – співпрацював із компанією Palace для створення лінійки сорочок AMG Black Series, дизайнером одягу Героном Престоном для випуску сувенірної продукції на подушках безпеки, розробив концепт Maybach з Вірджилом Абло і з ним же створив білосніжний G-Class. Тепер шанувальники Mercedes можуть ще й взуватись в улюблений бренд.

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Mercedes опублікував у своїх каналах у соціальних мережах два відео, які показують, як Ратленд наполегливо працює над проєктом особливих кросівок для Mercedes-Benz.

“Мені зателефонували пару тижнів тому з Mercedes-Benz, і сказали, що мають індивідуальний проєкт взуття та запропонували мені стати частиною цього. Я завжди вважав Mercedes-Benz класичним розкішним автомобілем, тому я дійсно хотів показати суть та естетику конкретних автомобілів, таких як C-Class та A-Class”.

Слід зазначити, що це не офіційна співпраця Mercedes-Benz та бренду Jordan – тому в магазинах такі кросівки не можна буде купити. Хоча бренди ніколи офіційно не співпрацювали над створенням кросівок, у минулому було дві варіації моделі Jordan 1, які віддавали шану Mercedes-Bemz: дорожчі та доступніші Air Jordan 1 All Star 2021 – кросівки з “карбоновим кузовом”.