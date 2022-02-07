Немецкий автопроизводитель объединился с дизайнером кроссовок и художником Элайджей Ратлендом, известным под псевдонимом Fix My Sole, для создания пары нестандартных кроссовок Nike Jordan Air 1.

В 2021 году Mercedes-Benz “вышел на улицы” – сотрудничал с компанией Palace для создания линейки рубашек AMG Black Series, дизайнером одежды Героном Престоном для выпуска сувенирной продукции на подушках безопасности, разработал концепт Maybach с Вирджилом Абло, и с ним же создал белоснежный G-Class. Теперь поклонники Mercedes могут еще и обуваться в любимый бренд.

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Mercedes опубликовал в своих каналах в социальных сетях два видео, которые показывают, как Ратленд упорно работает над проектом особых кроссовок для Mercedes-Benz.

“Мне позвонили пару недель назад из Mercedes-Benz и сказали, что у меня есть индивидуальный проект обуви, и предложили мне стать частью этого. Я всегда считал Mercedes-Benz классическим роскошным автомобилем, поэтому я действительно хотел показать суть и эстетику конкретных автомобилей, таких как C-Class и A-Class”.

Следует отметить, что это не официальное сотрудничество Mercedes-Benz и бренда Jordan – поэтому в магазинах такие кроссовки нельзя будет купить. Хотя бренды никогда официально не сотрудничали над созданием кроссовок, в прошлом было две вариации модели Jordan 1, которые отдавали дань уважения Mercedes-Bemz: более дорогие и доступные Air Jordan 1 All Star 2021 – кроссовки с “карбоновым кузовом”.