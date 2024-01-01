Молодожены из Германии за "свадебные деньги" купили для Украины "скорую"

То ли так совпало по времени, то ли Bamberg:UA так планировал разместить информационное сообщение, но получился настоящий Рождественский подарок. Приобретенная молодоженами карета медицинской помощи сначала была доставлена в волонтерский хаб, действующий под патронатом БО "Народная Самооборона Львовщины".

Сейчас купленная за "свадебные деньги" машина скорой медицинской помощи на шасси Mercedes-Benz Sprinter, описание которой мы уже не раз давали в ленте новостей, уже на Сумщине. В прифронтовой зоне каждый автомобиль медслужбы особенно ценится, поскольку там нагрузка на такой транспорт двойная, а работа медиков чуть ли не вплотную к передовой или под гудение вражеских дронов значительно рискованнее, чем где-либо в тыловых областях.

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В этой истории есть еще одна интересная деталь. Инициативу молодых супругов одобрительно встретили в благотворительной организации Bamberg:UA, членами которой являются Katrusia Koshlan и Christoph. К "свадебным" деньгам добавились средства волонтеров благотворительной организации, работодателей молодоженов, коллег.

Таким образом удалось докупить необходимое оборудование, инструментарий, расходники и еще кое-что попутно загрузить.

"Наша свадьба должна не только приносить нам радость, но и быть символом связи с Украиной", – поделились молодожены своим видением ситуации.

В благотворительной организации "Народная Самооборона Львовщины" восприняли это как кредо благотворительности: каждый может делать добро, что меняет жизнь других. А эта молодая супружеская пара пример настоящего переживания за судьбу Украины и ее народ.

Фото: Bamberg:UA