У медиков Мукачевского района появилась "скорая" из Норвегии

В очередной визит в центр территориального объединения представители Норвегии и благотворительного фонда "Вифания" доставили "скорую" на шасси Volkswagen Transporter. С описанием машин этой серии (Т4, Т5 и Т6) наши читатели уже знакомы из предыдущих информационных сообщений.

Автомобиль медицинской помощи пришел в громаду с комплектом запасных шин. Такая забота избавляет громаду от дополнительных расходов на зимнюю резину и позволит автопарку сельского территориального медучреждения соблюдать сезонные требования ПДД.

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Как сообщает на своей странице сельский голова Иван Дрогобецкий, с поступлением автомобиля экстренной медицинской помощи медики смогут быстрее реагировать на вызовы местных жителей близлежащих сел для своевременного оказания медицинской помощи. Особенно такая потребность у медучреждения есть для выезда в отдаленные населенные пункты Мукачевского района, находящихся в зоне ответственности медиков общины.

Фото: Иван Дрогобецкий, Facebook

Автомобиль класса LCV на шасси "Транспортера" намного легче классических карет медицинской помощи, маневреннее и экономнее. Его 140-сильной мощности вполне достаточно для работы даже в горных условиях.

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Автомобиль после регистрации и обязательного сервисного обслуживания будет введен в эксплуатацию уже на нынешней неделе.