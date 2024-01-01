У медиків Мукачівського району з’явилася "швидка" з Норвегії

В черговий візит до центру територіального об’єднання представники Норвегії та благодійного фонду "Віфанія" доставили "швидку" на шасі Volkswagen Transporter. З описом машин цієї серії (Т4, Т5 та Т6) наші читачі вже знайомі з попередніх інформаційних повідомлень.

Автомобілі медичної допомоги прийшли в громаду з комплектом запасних шин. Така турбота позбавляє громаду додаткових витрат на зимову гуму й дозволить автопарку сільського територіального медзакладу дотримуватися сезонних вимог ПДР.

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Як повідомляє на своїй сторінці сільський голова Іван Дрогобецький, з надходженням автомобіля екстреної медичної допомоги медики зможуть швидше реагувати на виклики місцевих жителів довколишніх сіл та вчасного надання медичної допомоги. Особливо така потреба у медзакладу є для виїзду у віддалені населені пункти Мукачівського району, що перебувають у зоні відповідальності медиків громади.

Фото: Іван Дрогобецький, Facebook

Автомобіль класу LCV на шасі "Транспортера" набагато легший від класичних карет медичної допомоги, маневровніший та економніший. Його 140-сильної потужності цілком достатньо для роботи навіть в гірських умовах.

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Автомобіль після реєстрації та обов’язкового сервісного обслуговування буде введено в експлуатацію вже на нинішньому тижні.