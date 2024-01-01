Сьоме покоління Volkswagen Transporter та Caravelle отримало сім варіантів приводу

Нова генерація Transporter вже сьомого покоління. На подіумі йому компанію склала нова Caravelle, що доповнила лінійку фургонів разом із моделями Multivan та California, а також усіма версіями Electric ID і Buzz Cargo.

На презентації у День преси менеджери бренду зробили акцент на повній моторній номенклатурі приводу моделей та їх силових агрегатів. Пропонуються дизельні з переднім і повним приводом, гібридні та повністю електричні моделі.

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Нові комерційні Volkswagen мають багато переваг: "більше простору, збільшене корисне навантаження, збільшену максимальну вагу причепа та більшу економічну ефективність" як для нового Transporter, так і дев’ятимісного Caravelle.

Фото: Volkswagen

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Нинішній Transporter до споживача йде як панельний фургон Plus, туристичний автобус, а також у версії подвійної кабіни з розширеною колісною базою. У цих комплектаціях опціонально можливий високий дах та подовжена колісна база.

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Дев'ятимісна модель Caravelle орієнтована на послуги маршрутних перевезень. Для сільських та гірських районів існує повноприводна версія PanAmericana.

Фото: Volkswagen

Тепер під капотом T7 Caravelle та Transporter розміщено сім варіантів приводів. Серед них – три TDI потужністю 110 150 й 170 к.с., причому останні два отримають восьмиступеневу коробку передач.

У версії eHybrid PHEV потужність сягає 232 к.с. Для e-Transporter та e-Caravelle виробник пропонує батареї на 64 кВт-год і три силові варіанти – 136, 218 та 286 к.с.