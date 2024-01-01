Шпигуни помітили новий Volkswagen Transporter T7

Шпигунам Carscoops вдалось “спіймати” в об’єктиви камер новий Transporter T7. Volkswagen вже неодноразово ділився тизерними зображеннями майбутньої новинки й тепер стало відомо, що її офіційна презентація відбудеться восени.

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Як відомо, новий T7 має спільну базу з Ford Transit, проте модель отримала унікальний корпоративний дизайн передньої частини VW, який дещо нагадує електричний ID.Buzz. Решта дизайну дуже повторює Ford Transit Custom, але, здається, Transporter матиме унікальні задні ліхтарі.

Компанія підтвердила, що фургон буде пропонуватися з двома варіантами колісної бази довжиною 3100 мм і 3500 мм. Це дозволить новому Transporter вмістити до 9 кубічних метрів вантажу. В салоні новинка матиме 12-дюймову цифрову панель приладів і 13-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи.

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Окрім цього, Transporter отримав нове кермо, електронне стоянкове гальмо та консоль із бездротовою зарядною станцією для смартфона й портами USB-A, USB-C й 12-вольтовим роз’ємом. Також новинка матиме так званий «концентратор живлення», який видає потужність до 400 Вт, гібридний і електричний варіанти мають інвертор з потужністю 2,3 кВт.

Volkswagen запропонує дво-, три-, чотири-, п’яти- та шестимісні конфігурації, а також варіанти панельного фургона та комбі. Лінійка доступних силових агрегатів досить широка: дизелі, потужністю 110, 150 й 170 кінських сил; гібрид потужністю 233 к.с., а також електричні силові агрегати потужністю 116, 136, 218, 286 “конячок”.