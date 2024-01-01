Шпионы заметили новый Volkswagen Transporter T7

Шпионам Carscoops удалось “поймать” в объективы камер новый Transporter T7. Volkswagen уже неоднократно делился тизерными изображениями будущей новинки и теперь стало известно, что ее официальная презентация состоится осенью.

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Как известно, новый T7 имеет общую базу с Ford Transit, однако модель получила уникальный корпоративный дизайн передней части VW, который несколько напоминает электрический ID.Buzz. Остальной дизайн очень повторяет Ford Transit Custom, но, кажется, Transporter будет иметь уникальные задние фонари.

Компания подтвердила, что фургон будет предлагаться с двумя вариантами колесной базы длиной 3100 мм и 3500 мм. Это позволит новому Transporter вместить до 9 кубических метров груза. В салоне новинка будет иметь 12-дюймовую цифровую панель приборов и 13-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

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Кроме этого, Transporter получил новый руль, электронный стояночный тормоз и консоль с беспроводной зарядной станцией для смартфона и портами USB-A, USB-C и 12-вольтовым разъемом. Также новинка будет иметь так называемый "концентратор питания", который выдает мощность до 400 Вт, гибридный и электрический варианты имеют инвертор с мощностью 2,3 кВт.

Volkswagen предложит двух-, трех-, четырех-, пяти- и шестиместные конфигурации, а также варианты панельного фургона и комби. Линейка доступных силовых агрегатов достаточно широкая: дизели, мощностью 110, 150 и 170 лошадиных сил; гибрид мощностью 233 л.с., а также электрические силовые агрегаты мощностью 116, 136, 218, 286 “лошадок”.