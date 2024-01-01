Седьмое поколение Volkswagen Transporter и Caravelle получило семь вариантов привода

Новая генерация Transporter уже седьмого поколения. На подиуме ему компанию составила новая Caravelle, дополнившая линейку фургонов вместе с моделями Multivan и California, а также всеми версиями Electric ID и Buzz Cargo.

На презентации в День прессы менеджеры бренда сделали акцент на полной моторной номенклатуре привода моделей и их силовых агрегатов. Предлагаются дизельные с передним и полным приводом, гибридные и полностью электрические модели.

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Новые коммерческие Volkswagen имеют много преимуществ: "больше пространства, увеличенная полезная нагрузка, увеличенный максимальный вес прицепа и большая экономическая эффективность" как для нового Transporter, так и девятиместного Caravelle.

Фото: Volkswagen

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Нынешний Transporter к потребителю идет как панельный фургон Plus, туристический автобус, а также в версии двойной кабины с расширенной колесной базой. В этих комплектациях опционально возможна высокая крыша и удлиненная колесная база.

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Девятиместная модель Caravelle ориентирована на услуги маршрутных перевозок. Для сельских и горных районов существует полноприводная версия PanAmericana.

Фото: Volkswagen

Теперь под капотом T7 Caravelle и Transporter размещено семь вариантов привода. Среди них – три TDI мощностью 110 150 и 170 л.с., причем последние два получат восьмиступенчастую коробку передач.

В версии eHybrid PHEV мощность достигает 232 л.с. Для e-Transporter и e-Caravelle производитель предлагает батареи на 64 кВт-ч и три силовых варианта – 136, 218 и 286 л.с.