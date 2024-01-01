Молодята з Німеччини за "весільні гроші" купили для України "швидку"

Чи то так збіглося за часом, чи то Bamberg:UA так планував розмістити інформаційне повідомлення, але вийшов справжній Різдвяний подарунок. Придбана молодятами карета медичної допомоги спочатку була доставлена у волонтерський хаб, що діє під патронатом БО "Народна Самооборона Львівщини".

Нині куплена за "весільні гроші" машина швидкої медичної допомоги на шасі Mercedes-Benz Sprinter, опис якої ми вже не раз давали у стрічці новин, уже на Сумщині. У прифронтовій зоні кожен автомобіль медслужби особливо цінується, оскільки там навантаження на такий транспорт подвійне, а робота медиків мало не впритул до передової чи під гудіння ворожих дронів значно ризикованіша, ніж будь-де в тилових областях.

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В цій історії є ще одна цікава деталь. Ініціативу молодого подружжя схвально зустріли у благодійній організації Bamberg:UA, членами якої є Katrusia Koshlan та Christoph. До "весільних" грошей додалися кошти волонтерів благодійної організації, роботодавців молодят, колег. Таким чином вдалося докупити необхідне обладнання, інструментарій, розхідники та ще дещо попутно завантажити.

"Наше весілля повинно не тільки приносити нам радість, але й бути символом зв'язку з Україною", – поділилися молодята своїм баченням ситуації.

У благодійній організації "Народна Самооборона Львівщини" сприйняли це як кредо доброчинності: кожен може робити добро, що змінює життя інших. А ця молода подружня пара приклад справжнього вболівання за долю України та її народ.

Фото: Bamberg:UA