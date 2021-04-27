В свой последний путь хип-хоп артист отправился так же пышно и ярко, как и жил.

Необычная траурная процессия растянулась на километры и очевидцы говорят о “тысячах мотоциклистов” из клуба Ruff Riders, которые собрались, чтобы почтить память легендарного рэпера.

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Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX – недавно умер от осложнений после сердечного приступа. Похоронная процессия для одного из самых успешных рэперов всех времен была чем-то особенным.

На панихиде, которая состоялась 24 апреля, был монстр-трак Ford F-250, украшенный надписями “да здравствует DMX”, который вез рэпера в последний путь. Гроб сопровождали сотни байкеров из мотоклуба Ruff Riders, к которому принадлежал и рэпер.

Симмонс начал свою карьеру в хип-хопе в 1990-х годах и быстро взлетел на вершину. Шесть его альбомов подряд возглавляли вершину хит-парада Billboard 200 – беспрецедентный случай. К тому же, на счету DMX два платиновых альбома за один год (не посмертно) – такого тоже больше не случалось.