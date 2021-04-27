У свою останню путь хіп-хоп артист вирушив так само пишно і яскраво, як і жив.

Незвичайна жалобна процесія розтягнулася на кілометри і очевидці говорять про “тисячі мотоциклістів” з клубу Ruff Riders, що зібрались, аби вшанувати пам’ять легендарного репера.

Дивіться також: "Шалений Макс" повертається у пріквелі про Фуріосу

Ерл Сіммонс – відомий під псевдонімом DMX – нещодавно помер від ускладнень після серцевого нападу. Поховальна процесія для одного з найуспішніших реперів усіх часів була чимось особливим.

На панахиді, яка відбулася 24 квітня, був монстр-трак Ford F-250, оздоблений написами “хай живе DMX”, який віз репера в останню путь. Труну супроводжували сотні байкерів з мотоклубу Ruff Riders, до якого належав і репер.

Сіммонс розпочав свою кар'єру в хіп-хопі в 1990-х роках і швидко злетів на вершину. Шість його альбомів поспіль очолювали вершину хіт-параду Billboard 200 – безпрецедентний випадок. До того ж, на рахунку DMX два платинових альбоми за один рік (не посмертно) – такого теж не більше траплялось.