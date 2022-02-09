Автомобили с огромными колесами, которые называют Big Foot или Monster Truck, очень популярны за океаном. Однако мало кто знает, что такие автомобили впервые появились почти 50 лет назад.

Отцом первого автомобиля на огромных колесах считают американца Боба Чандлера. Он был строителем, но увлекался гонками по бездорожью на полноприводных пикапах. Для этого он в 1975 году использовал пикап Ford F-250. Эта машина была практически новой, куплена в прошлом году, но из-за экстремальных условий эксплуатации часто ломалась. А вот запчасти к ней были, как говорят “в дефиците”. Да, и в Америке такое бывало. Особенно в малонаселенном штате Миссури в центре страны.

Боб Чандлер – “отец” Бигфутов

Предприимчивый Чандлер попытался решить эту проблему по-американски: с женой и другом открыл магазин запчастей для пикапов. Но продолжал участвовать в гонках. Совершенствуя конструкцию пикапа, Боб в 1979 году решил полностью переделать ходовую часть автомобиля. Оставив неизменными кабину и кузов, нижнюю часть он пристроил от военного погрузчика. Среди преимуществ такого решения – полный привод и возможность управления как передней, так и задней осью. То есть маневренность пикапа существенно улучшилась.

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Еще одно отличие он других грузовиков – существенно большие колеса. Они имели размер 48 дюймов, то есть около 120 см. Машина с колесами высотой как легковой автомобиль привлекала внимание всех. И Чандлер этим воспользовался: кроме гонки, он активно использовал своего любимца в рекламе собственного магазина. Для этого ”Монстр на колесах” появлялся на публике на автосалонах, гонках, “днях полей” и других массовых мероприятиях.

А что касается названия Big Foot, то существует несколько версий. Одна из них – что колеса автомобиля сравнивали с большой обувью. Другая – с манерой управления Чандлера, который “топил” на педаль газа, пока у машины не отказывали какие-то узлы или агрегаты.

Первый Big Foot, который стал основателем класса

Конечно, популярность в США в те времена была невозможной без кинематографа. Пикап Боба становится известным на всю страну после появления в фильме “Возьми эту работу и засунь ее подальше”, который вышел на экраны в 1981 году. А впоследствии – еще в нескольких частях “Полицейской академии”.

Но к тому моменту Чандлер провел со своей машиной еще один эксперимент, который стал эпохальным для этого вида транспорта. Один из друзей подговорил его переехать своим “Бигфутом” пару стареньких седанов, которые вскоре должны были отправиться на свалку. Этот трюк удался и был отснят на видеокамеру. Получилось весело, и Боб решил повторять его на публике. Но когда такое шоу увидел промоутер популярных автомобильных соревнований, оно стало любимым развлечением американцев на многие годы.

В следующем году Боб создал еще одну машину, на еще больших колесах. 66 дюймов, или 167 см – это уже рост человека, поэтому впечатляет еще больше. Да и ездить по старым автомобилям на них удобнее. Такие трюки Чандлер выполнял все чаще, и публика была в восторге. И не только она. Концерн Ford заметил успех своих машин и стал спонсором проекта. А вскоре такая популярность вызвала у детищ Боба много последователей.

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Финансирование автомобильного концерна позволило Чандлеру поставить своих “Бигфутов” на поток. Уже в середине 80-х у него был целый парк автомобилей-монстров, а в 1987 году он возглавил ассоциацию Monster Truck Racing Association, которая объединила их владельцев и основала стандарты безопасности в таких гонках и шоу. Кроме “Форда”, создание таких машин финансировали другие концерны, например, производители пива, шин и энергетических напитков.

Параллельно Чандлер создавал новых монстров и устанавливал еще более впечатляющие рекорды. В частности, он построил пикап Bigfoot 4 с шинами высотой 10 футов (более 3 метров), которые ранее использовались в наземном поезде на Аляске армией США. Следующий за ним Bigfoot 5 уже имел общую высоту 4,5 метра и вес более 17 тонн.

Крупнейший монстр-трак по версии Книги рекордов Гиннеса – BigFoot 5

Всего компания Чандлера создала около десяти моделей “Бигфутов”, причем многие из них выпускались в нескольких экземплярах. Кроме этого, конкуренты сделали еще сотни подобных машин. Интересно, что до девятой серии “Бигфуты” создавались на базе пикапов Ford, а только десятый сделали из Chevrolet Silverado.

На одном из выступлений, когда огромный пикап демонстрировал свои свойства, его назвали “Монстр-траком”. Это название закрепилось за огромными машинами, поэтому сейчас их чаще называют именно так. Конечно, каждый конструктор монстра на колесах называл свое детище по-особенному, причем чем страшнее, тем лучше. “Медвежья нога”, “Могильник”, “Укус змеи”, “Мутант Черепашки-Ниндзя”, “Судный день”, “Дракон”, “Инопланетное вторжение” и др. Несколько из таких монстров украинцы увидят во время шоу, которые состоятся в крупнейших городах в течение мая – июля 2022 года.