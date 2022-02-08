Автомобілі з величезними колесами, які називають Big Foot або Monster Truck, дуже популярні за океаном. Однак мало хто знає, що такі автомобілі вперше з'явились майже 50 років тому.

Батьком першого автомобіля на величезних колесах вважають американця Боба Чандлера. Він був будівельником, але захоплювався перегонами бездоріжжям на повнопривідних пікапах. Для цього він у 1975 році використовував пікап Ford F-250. Ця машина була практично новою, куплена минулого року, але через екстремальні умови експлуатації часто ламалася. А от запчастини до нього були, як кажуть "в дефіциті". Так, і в Америці таке бувало. Особливо в малонаселеному штаті Міссурі в центрі країни.

Боб Чандлер – “батько” Бігфутів

Підприємливий Чандлер спробував розв'язати цю проблему по-американськи: з дружиною та другом відкрив магазин запчастин до пікапів. Але продовжував брати участь у перегонах. Удосконалюючи конструкцію пікапа, Боб у 1979 році вирішив повністю переробити ходову частину автомобіля. Залишивши незмінними кабіну і кузов, нижню частину він прилаштував від військового навантажувача. Серед переваг такого рішення – повний привід і можливість керування як передньою, так і задньою віссю. Тобто маневреність пікапа суттєво поліпшилась.

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Ще одна відмінність він інших вантажівок – суттєво більші колеса. Вони мали розмір 48 дюймів, тобто близько 120 см. Машина з колесами висотою в легковий автомобіль привертала увагу усіх. І Чандлер цим скористався: окрім перегонів, він активно використовував свого улюбленця в рекламі власного магазину. Для цього "Монстр на колесах" з'являвся на публіці на автосалонах, перегонах, "днях полів" та інших масових заходах.

А щодо назви Big Foot, то існує кілька версій. Одна з них – що колеса автомобіля порівнювали з великим взуттям. Інше – з манерою керування Чандлера, який "топив" на педаль газу, поки в машини не відмовляли якісь вузли чи агрегати.

Перший Big Foot, який став засновником класу

Звичайно, популярність у США в ті часи біла неможливою без кінематографа. Пікап Боба стає відомими на всю країну після появи у фільмі "Візьми цю роботу та кинь її", який вийшов на екрани в 1981 році. А згодом – ще в кількох частинах "Поліцейської академії".

Але до того моменту Чандлер провів зі своєю машиною ще один експеримент, який став епохальним для цього виду транспорту. Один з друзів підговорив його переїхати своїм "Бігфутом" пару стареньких седанів, які невдовзі мали відправитись на звалище. Цей трюк вдався та був відзнятий на відеокамеру. Вийшло весело, і Боб вирішив повторювати його на людях. Але коли таке шоу побачив промоутер популярних автомобільних змагань, вони стали улюбленою розвагою американців на багато років.

Наступного року Боб створив ще одну машину, на ще більших колесах. 66 дюймів, або 167 см – це вже зріст людини, тому вражає ще більше. Та й їздити по старих автомобілях на них зручніше. Такі трюки Чендлер виконував все частіше, і публіка була в захваті. І не лише вона. Концерн Ford помітив успіх своїх машин та став спонсором проєкту. А невдовзі така популярність викликала у дітищ Боба багато послідовників.

До речі умілець перетворив газонокосарку на монстер-трак

Фінансування автомобільного концерну дозволило Чендлеру поставити своїх "Бігфутів" на потік. Вже в середині 80-тих у нього був цілий парк автомобілів-монстрів, а у 1987 році він очолив асоціацію Monster Truck Racing Association, яка об'єднала їй власників та започаткувала стандарти безпеки у таких перегонах та шоу. Окрім "Форда", створення таких машин фінансували інші концерни, наприклад, виробники пива, шин та енергетичних напоїв.

Паралельно Чадлер створював нових монстрів та встановлював ще більш вражаючі рекорди. Зокрема, він побудував пікап Bigfoot 4 з шинами заввишки 10 футів (понад 3 метри), які раніше використовувались в наземному поїзді на Алясці армією США. Наступний за ним Bigfoot 5 вже мав загальну висоту 4,5 метри та вагу понад 17 тонн.

Найбільший Монстер Трак за версією Книги рекордів Гіннеса – BigFoot 5

Загалом компанія Чендлера створила близько десяти моделей "Бігфутів", причому багато з них випускалось в кількох екземплярах. Окрім цього, конкуренти зробили ще сотні подібних машин. Цікаво, що до дев'ятої серії "Бігфути" створювались на базі пікапів Ford, а лише десятий зробили з Chevrolet Silverado.

На одному з виступів, коли величезний пікап демонстрував свої властивості, його назвали "Монстер траком". Ця назва закріпилася за величезними машинами, тож зараз їх частіше називають саме так. Звичайно, кожен конструктор монстра на колесах називав своє дітище по-особливому, причому чим страшніше, тим краще. "Ведмежа нога", "Могильник", "Укус змії", "Мутант Черепашки-Нінзя", "Судний день", "Дракон", "Інопланетне вторгнення" тощо. Кілька з таких монстрів українці побачать під час шоу, які відбудуться в найбільших містах протягом травня-липня 2022 року.