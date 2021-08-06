Таких сделают лишь 17 штук и продадут по цене 170 тысяч фунтов стерлингов.

На самом деле это не совсем внедорожник. Morgan Plus Four CX-T-это фан-кар для внедорожных ралли-рейдов. Об этом свидетельствует два запасных колеса в багажнике две канистры с горючим и набор инструментов. То есть на таком авто можно ехать туда, где нет ни сервиса, ни заправок, ни шиномонтажа. Например, в Африку или села Закарпатья.

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Для двух отчаянных людей, которые поедут по миру в этом Morgan Plus Four CX-T, предусмотрен внешний каркас безопасности, на котором установлен жесткий верх из композитных материалов. Ночью помогут мощные светотехнические устройства в передней части, усилена подвеска, увеличен до 230 мм клиренс, новые бамперы и система защиты кузова.

На Morgan Plus Four CX-T не поставили новый двигатель, а использовали 2-литровый четырехцилиндровый мотор BMW с турбонаддувом. Мощность агрегата составляет 258 "лошадок". Кроме того, есть электронная блокировка заднего дифференциала BMW X-Drive и несколько режимов движения по бездорожью.

Партию из 17 внедорожников производитель обещает выпустить к концу 2021 года.