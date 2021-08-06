Таких зроблять лише 17 штук та продадуть за ціною 170 тисяч фунтів стерлінгів.

Насправді це не зовсім позашляховик. Morgan Plus Four CX-T – це фан-кар для позашляхових ралі-рейдів. Про це свідчить два запасних колеса в багажнику, дві каністри з пальним та набір інструментів. Тобто на такому авто можна їхати туди, де нема ні сервісу, ні заправок, ні навіть шиномонтажу. Наприклад, в Африку чи села Закарпаття.

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Для двох відчайдушних людей, які поїдуть світ за очі у цьому Morgan Plus Four CX-T, передбачено зовнішній каркас безпеки, на якому встановлено жорсткий верх із композитних матеріалів. Вночі допоможуть потужні світлотехнічні пристрої в передній частині, підсилена підвіска, збільшений до 230 мм кліренс, нові бампери та система захисту кузова.

На Morgan Plus Four CX-T не поставили новий двигун, а використали 2-літровий чотирициліндровий мотор BMW з турбонаддувом. Потужність агрегату становить 258 "конячок". Крім того, є електронна блокування заднього диференціалу BMW X-Drive і кілька режимів руху бездоріжжям.

Партію з 17 позашляховиків виробник обіцяє випустити до кінця 2021 року.