Цей пікап створений, щоб працювати в полі, а в міжсезоння на ньому можна просто гасати бездоріжжям.

Сільгосптехніка не обов’язково має бути нудною. У лінійці машин марки John Deere є не лише комбайни, трактори, газонокосарки та техніка для роботи, а й апарати для дозвілля, позначені виробником, як Utility Vehicles.

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Лінійка John Deere включає п’ять невеликих квадроциклів-пікапів, 12 повнорозмірних і один високопродуктивний – Gator RSX860i. Однак особливу модифікацію з оздобленням у стилі військової техніки отримав не спортивний квадроцикл, а простіша модель – Gator XUV835M. Спецверсія отримала назву Honor Edition.

Нова модель буде доступна у відкритій конфігурації кузову, а також версії ОВК, яка включає опалення, вентиляцію та кондиціонування повітря. Від звичайних Gator SUV835M версія Honor Edition відрізняється особливим кольором, а також деяким іншим унікальним особливостям.

Honor Edition поставляється з деколями та графікою у стилі армійських позашляховиків, чорними легкосплавними дисками з радіальними шинами Maxxis Bighorn 2.0 Extreme Terrain, чорним вініловим сидінням з роздільною лавкою 40/60, спортивним кермом, напівдверцями, чорним дахом, силовою решіткою спереду, кузовом зі знімним покриттям та підіймачем. Клієнти також можуть замовити Gator SUV835M версія Honor Edition із всюдихідними шинами Predator Heavy Duty.

У рух цей компактний всюдихід приводить трициліндровий бензиновий двигун об'ємом 810 см3, потужністю 43 к.с. Він під’єднаний до двошвидкісної коробки передач CVT, яка розподіляє оберти між двома осями.

Фото: John Deere Gator SUV835M Honor Edition / John Deere