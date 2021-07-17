Приказку про те, що колеса автомобіля формують 40 відсотків його вигляду, здається, хтось зрозумів буквально.

Компактний двомісний всюдихід від Polaris є одним з кращих, серед собі подібних. RZR важко зламати на бездоріжжі та непросто зіпсувати в тюнінг-ательє. Навіть такий суперечливий напрямок тюнінгу, як донк, Polaris RZR виявився “до лиця”. Втім, хоча він і має тракторні шини, на бездоріжжя на ньому вже краще не їхати.

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Практика встановлювати непропорційно великі колеса на машини з’явилась у США в 1990-х роках. Можливо на противагу лоурайдерам з крихітними колесами та двоміліметровим кліренсом, а може просто тому, що комусь такий вигляд машини здається гарним.

Бренд Polaris є одним із лідерів ринку спеціалізованої позашляхової техніки – квадроциклів, всюдиходів та машин типу сайд-бай-сайд, як RZR. Головний принцип цієї техніки – витривалість, хоча і про дизайн творці не забули. RZR має попит не лише серед екстремалів-любителів, а й у військових, професійних оффроуд-гонщиків, лісових служб тощо.

Крім того, RZR на ринку вже достатньо довго і достатньо популярний, щоб для нього з’явились комплекти тюнінгу не лише від Polaris, а й від сторонніх фірм. І прикладів ми вже бачили чимало. Але білосніжний RZR на 20-сантиметрових портальних мостах, “мідних” 30-дюймових дисках Forgiato та тракторних шинах – це щось особливе.

Фото: тюнінгований Polaris RZR / @forgiato