Поговорку о том, что колеса автомобиля формируют 40 процентов его вида, кажется, кто-то понял буквально.

Компактный двухместный вездеход от Polaris является одним из лучших среди себе подобных. RZR трудно сломать на бездорожье и непросто испортить в тюнинг-ателье. Даже такое противоречивое направление тюнинга, как донк, Polaris RZR оказалось “к лицу”. Впрочем, хоть он и имеет тракторные шины, на бездорожье на нем уже лучше не ездить.

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Практика устанавливать непропорционально большие колеса на машины появилась в США в 1990-х годах. Возможно в противовес лоурайдерам с крошечными колесами и двухмиллиметровым клиренсом, а может просто потому, что кому-то такой вид машины кажется красивым.

Бренд Polaris является одним из лидеров рынка специализированной внедорожной техники – квадроциклов, вездеходов и машин типа сайд-бай-сайд, как RZR. Главный принцип этой техники – выносливость, хотя и о дизайне создатели не забыли. RZR пользуется спросом не только среди экстремалов-любителей, но и у военных, профессиональных оффроуд-гонщиков, лесных служб и тому подобное.

Кроме того, RZR на рынке уже достаточно долго и достаточно популярен, чтобы для него появились комплекты тюнинга не только от Polaris, а и от сторонних фирм. И примеров мы уже видели немало. Но белоснежный RZR на 20-сантиметровых портальных мостах, “медных” 30-дюймовых дисках Forgiato и тракторных шинах – это нечто особенное.

Фото: тюнингованный Polaris RZR / @forgiato