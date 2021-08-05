Этот пикап создан, чтобы работать в поле, а в межсезонье на нем можно просто ездить по бездорожью.

Сельхозтехника необязательно должна быть скучной. В линейке машин марки John Deere есть не только комбайны, тракторы, газонокосилки и техника для работы, но и аппараты для досуга, обозначенные производителем, как Utility Vehicles.

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Линейка John Deere включает пять небольших квадроциклов-пикапов, 12 полноразмерных и один высокопроизводительный – Gator RSX860i. Однако особую модификацию с отделкой в стиле военной техники получил не спортивный квадроцикл, а более простая модель – Gator XUV835M. Спецверсия получила название Honor Edition.

Новая модель будет доступна в открытой конфигурации кузова, а также версии ОВК, которая включает отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха. От обычных Gator SUV835M версия Honor Edition отличается особым цветом, а также некоторыми другими уникальными особенностями.

Honor Edition поставляется с деколями и графикой в стиле армейских внедорожников, черными легкосплавными дисками с радиальными шинами Maxxis Bighorn 2.0 Extreme Terrain, черным виниловым сиденьем с раздельной скамейкой 40/60, спортивным рулем, полудверцами, черной крышей, силовой решеткой спереди, кузовом со съемным покрытием и подъемником. Клиенты также могут заказать Gator SUV835M версии Honor Edition с вездеходными шинами Predator Heavy Duty.

В движение этот компактный вездеход приводит трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 810 см³, мощностью 43 л. с. он подсоединен к двухскоростной коробке передач CVT, которая распределяет обороты между двумя осями.

Фото: John Deere Gator SUV835M Honor Edition / John Deere