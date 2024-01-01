Мошенники подделали голос генерального директора Ferrari

Ferrari чуть не стала жертвой такого мошенничества после того, как кто-то пытался выдать себя за генерального директора компании Бенедетто Винья в сообщениях WhatsApp и телефонном разговоре с другим руководителем.

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Сообщения WhatsApp не поступали с обычного номера Виньи, что вызвало подозрение у неназванного руководителя, но самозванец попытался объяснить несоответствие один раз по телефону. Согласно сообщению Bloomberg, имитатор сделал точную имитацию голоса Виньи. Однако руководитель заметил несколько несоответствий, которые побудили его попросить самозванца подтвердить свою личность.

Руководитель попросил того, кто звонил, озвучить название книги, которую только что рекомендовал Винья. Тот, кто звонил, не ответил, а положил трубку. Сообщения от самозванца обсуждали "большое приобретение", которое требовало "максимальной осмотрительности" исполнительной власти. Чего пытались достичь мошенники, непонятно.

Вероятно, мы увидим больше мошенничества с использованием поддельных голосов по мере совершенствования технологии. Корпоративный шпионаж является реальным, а автомобильная промышленность является высококонкурентной глобальной отраслью, полной потенциальных векторов атак, которыми лучше обученные злоумышленники могут воспользоваться в будущем.

Компании должны будут принять новые меры, чтобы обучить своих сотрудников выявлять и избегать поддельных телефонных звонков и текстовых сообщений так же, как они обучали их избегать фишинговых электронных писем.