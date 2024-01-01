Среди подделок Ferrari нашли три искусно выполненные машины

Подделки, подпадающие под определение контрафакта, уничтожались на месте. Внешне они были похожи на оригиналы, но по качественным показателям многократно уступали. Такие подделки были не только угрозой для бизнеса Ferrari, но и в отдельных случаях признавались экспертами вредными.

Поддельные версии предметов роскоши не ограничились компонентами, аксессуарами и атрибутикой. Среди контрафакта в прошлом году обнаружено еще и три целых автомобиля. И хотя Ferrari не рассказывает, что это были за поддельные автомобили, где и кем сделаны, но они признали, что подделки визуально почти не отличались от оригинальных и были чертовски красивыми.

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"Фальшивомонетчики становятся все более способными. Это может показаться невероятным, но, кроме фальшивых аксессуаров, таких как футболки и шляпы, есть люди, которые гениально создают поддельные автомобили Ferrari, которые, конечно, продаются по очень высоким ценам", – сказал, главный юридический советник Ferrari Карло Данео.

Прошлогодние показатели выявленного контрафакта с наклейками, принтами и логотипами Ferrari. Инфографика Ferrari

По словам Daneo, эти мастера так набили руки, что поддельные машины у них получаются очень похожими на оригинальные дорогие модели и даже попадали на аукционы, где продавались по очень высоким ценам. Если Ferrari обнаруживает, что что-то не так, автомобиль снимают с рынка. К сожалению, это не всегда случается.

"Иногда сторона, которая владеет поддельным Ferrari, сначала не имеет желания и большого намерения уничтожить подделку, особенно когда она потратила немалую сумму на его приобретение. На этом этапе от нас зависит строгое применение правил и заставить покупателя понять правовые последствия, с которыми он сталкивается", – сказал Данео.

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Кроме того, даже аутентичные автомобили Ferrari, которые были модифицированы, подлежат проверке. Это обязательная процедура, поскольку любая модификация несет изменения, что может скомпрометировать технические аспекты автомобиля, а этого бренд допустить не может. Ferrari не является брендом для масс и имеет полное право быть конкретным относительно того, к чему прикрепляется его название.

Хотя автомобили могут быть драгоценными подделками, чаще всего все-таки подделывают недорогие товары, такие как шляпы, солнцезащитные очки, часы, аксессуары и одежду для Формулы-1.