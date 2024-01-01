З-поміж підробок Ferrari знайшли три майстерно виконані автівки

Підробки, що підпадали під визначення контрафакту, знищувалися на місці. Зовні вони були схожі на оригінали, але за якісними показниками багаторазово поступалися. Такі підробки були не тільки загрозою для бізнесу Ferrari, але й в окремих випадках визнавалися експертами шкідливими.

Підроблені версії предметів розкоші не обмежилися компонентами, аксесуарами й атрибутикою. Як пише thedrive.com, серед контрафактну торік виявлено ще й три цілі автомобілі. І хоча Ferrari не розповідає, що це були за підроблені автомобілі, де і ким зроблені, але вони визнали, що підробки візуально майже не відрізнялися від оригінальних й були до біса гарними.

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"Фальшивомонетники стають дедалі здібнішими. Це може здатися неймовірним, але, окрім фальшивих аксесуарів, таких як футболки та капелюхи, є люди, які геніально створюють підроблені автомобілі Ferrari, які, звичайно, продаються за дуже високими цінами", – сказав, головний юридичний радник Ferrari Карло Данео.

Торішні показники виявленого контрафакту з наклейками, принтами та логотипами Ferrari. Інфографіка Ferrari

За словами Daneo, ці майстри так набили руки, що підроблені машини у них виходять настільки схожими на оригінальні дорогі моделі й навіть потрапляють на аукціони, де продаються за дуже високими цінами. Якщо Ferrari виявляє, що щось не так, автомобіль знімають з ринку. На жаль, це не завжди трапляється.

"Іноді сторона, яка володіє підробленим Ferrari, спочатку не має бажання й великого наміру знищити підробку, особливо коли вона витратила чималу суму на його придбання. На цьому етапі від нас залежить суворе застосування правил і змусити покупця зрозуміти правові наслідки, з якими він стикається", – сказав Данео.

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Крім того, навіть автентичні автомобілі Ferrari, які були модифіковані, підлягають перевірці. Це обов’язкова процедура, оскільки будь-яка модифікація несе зміни, що може скомпрометувати технічні аспекти автомобіля, а цього бренд допустити не може. Ferrari не є брендом для мас і має повне право бути конкретним щодо того, до чого прикріплюється його назва.

Хоча автомобілі можуть бути дорогоцінними підробками, найчастіше все-таки підробляють недорогі товари, такі як капелюхи, сонцезахисні окуляри, годинники, аксесуари та одяг для Формули-1.