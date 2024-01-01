Шахраї підробили голос генерального директора Ferrari

Ferrari мало не стала жертвою такого шахрайства після того, як хтось намагався видати себе за генерального директора компанії Бенедетто Вінья в повідомленнях WhatsApp і телефонній розмові з іншим керівником.

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Повідомлення WhatsApp не надходили зі звичайного номера Віньї, що викликало підозру у неназваного керівника, але самозванець спробував пояснити невідповідність один раз по телефону. Згідно з повідомленням Bloomberg, імітатор зробив точну імітацію голосу Віньї. Однак керівник помітив кілька невідповідностей, які спонукали його попросити самозванця підтвердити свою особу.

Керівник попросив того, хто телефонував, озвучити назву книги, яку щойно рекомендував Вінья. Той, хто дзвонив, не відповів, а поклав трубку. Повідомлення від самозванця обговорювали «велике придбання», яке вимагало «максимальної обачності» виконавчої влади. Чого намагалися досягти шахраї, незрозуміло.

Ймовірно, ми побачимо більше шахрайства з використанням підроблених голосів у міру вдосконалення технології. Корпоративне шпигунство є реальним, а автомобільна промисловість є висококонкурентною глобальною галуззю, повною потенційних векторів атак, якими краще навчені зловмисники можуть скористатися в майбутньому.

Компанії повинні будуть вжити нових заходів, щоб навчити своїх співробітників виявляти та уникати підроблених телефонних дзвінків і текстових повідомлень так само, як вони навчали їх уникати фішингових електронних листів.