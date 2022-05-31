Общественная организация утверждает, что "зеленые" номера электромобилей – это их патент, и за его пользование надо платить.

Общественная организация “Мрія для кожного” в конце мая 2022 года опубликовала на странице Facebook сообщение, где требует от владельцев электромобилей деньги. Причина – “зеленые” номерные знаки оказались запатентованными именно на ОО “Мрія для кожного”, поэтому чтобы и в дальнейшем ими пользоваться, придется их перерегистрировать и оплатить стоимость номера на счета организации. Интересно, что ни суммы “перерегистрации”, ни счетов в этом сообщении не указано.

Как говорится в сообщении, зеленые номерные знаки для электротранспорта (электромобилей, электроскутеров, электромотоциклов, электроавтобусов и др.) являются собственностью организации, а отказ от перерегистрации и оплаты будет считаться нарушением авторского права и наказываться штрафом в 51 000 грн.

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Конечно, никто из владельцев электромобилей пока не “повелся” на такую ерунду. Тем более, что в так называемой “общественной организации” при детальном рассмотрении видны “российские уши” и участие в сомнительных фондах по сбору средств и розыгрышам.

Однако вполне возможно, что кто-то может поверить мошенникам. Не делайте этого! Такая деятельность – типична для так называемых “патентных троллей”. Это когда кто-то патентует внешний вид образца или торговой марки, очень похожий на ту, которая уже используется. Например, настоящие номерные знаки для электрокаров имеют белый фон и темно-зеленые знаки. Запатентованные ОО “Мрія для кожного” похожи, но не такие. Они имеют зеленый или белый фон с ярко-зелеными цифрами и буквами. К тому же стандарт государственных номерных знаков закреплен в ГОСТ.

“Я бы посоветовал всем, к кому эта ОО будет обращаться с требованием уплатить куда-то какие-то средства, подавать заявление в правоохранительные органы и подавать этот патент на обжалование”, – говорит адвокат Владислав Билоцкий изданию autogeek.

Этот патент можно оспорить двумя способами. Первый: через отправление на экспертизу, которую проведет уполномоченный орган, и отменит эти патенты. Второй: сразу обратиться в суд, согласно решению которого этого “патентного тролля” заставить оплатить все судебные расходы.