Громадська організація стверджує, що «зелені» номери електромобілів – це їх патент, і за його користування треба платити.

Громадська організація “Мрія для кожного” наприкінці травня 2022 року опублікувала на сторінці Facebook повідомлення, де вимагає від власників електромобілів гроші. Причина – “зелені” номерні знаки виявились запатентованими саме на ГО “Мрія для кожного”, тож щоб й надалі ними користуватись, доведеться їх перереєструвати та сплатити вартість номера на рахунки організації. Цікаво, що ні суми “перереєстрації”, ні рахунків у цьому повідомленні не вказано.

Як йдеться у повідомленні, зелені номерні знаки для електротранспорту (електромобілів, електроскутерів, електромотоциклів, електроавтобусів тощо) є власністю організації, а відмова від перереєстрації та оплати буде вважатися порушенням авторського права та каратись штрафом у 51 000 грн.

Також у тему “Зелені номери” з символами Z та V можна обміняти

Звісно, ніхто з власників електромобілів поки що не “повівся” на таку дурницю. Тим більше, що у так званої “громадської організації” при детальному розгляді видно “російські вуха” та участь у сумнівних фондах зі збору коштів та розіграшів.

Однак цілком можливо, що хтось може повірити шахраям. Не робіть цього! Така діяльність – типова для так званих “патентних тролів”. Це коли хтось патентує зовнішній вид зразка чи торгової марки, дуже схожий до тієї, яка вже використовується. Наприклад, справжні номерні знаки для електрокарів мають білий фон та темно-зелені знаки. Запатентований ГО “Мрія для кожного” схожі, але не такі. Вони мають зелений або білий фон з яскраво-зеленими цифрами та буквами. До того ж стандарт державних номерних знаків закріплено в ДСТУ.

“Я б порадив всім, до кого ця ГО буде звертатися з вимогою сплатити кудись якісь кошти, подавати заяву у правоохоронні органи та подавати цей патент на оскарження”, – говорить адвокат Владислав Білоцький виданню autogeek.

Цей патент можна оскаржити двома способами. Перший: через відправлення на експертизу, яку проведе уповноважений орган, та відмінить ці патенти. Другий: одразу звертатися до суду, згідно з рішенням якого цього “патентного троля” змусити сплатити всі судові витрати.